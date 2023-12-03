Трамп объявил о крестовом походе против Байдена на выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал свое участие в выборах на пост главы государства в 2024 году своим крестовым походом против нынешнего американского лидера Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова Трамп назвал свою предвыборную кампанию «праведным крестовым походом по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена». По мнению экс-президента, Байден не защищает демократию США, а разрушает ее.

«Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — объявил Трамп.

5 ноября сообщалось, что Трамп смог опередить действующего главу США по количеству избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.