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06:30, 3 декабря 2023Мир

Трамп объявил о крестовом походе против Байдена

Трамп объявил о крестовом походе против Байдена на выборах президента США
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал свое участие в выборах на пост главы государства в 2024 году своим крестовым походом против нынешнего американского лидера Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова Трамп назвал свою предвыборную кампанию «праведным крестовым походом по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена». По мнению экс-президента, Байден не защищает демократию США, а разрушает ее.

«Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — объявил Трамп.

5 ноября сообщалось, что Трамп смог опередить действующего главу США по количеству избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

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      Марина Совина
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