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22:34, 5 ноября 2023Мир

Стало известно о росте поддержки Трампа среди избирателей в США

NYT: Трамп обогнал Байдена по поддержке избирателей в пяти важнейших штатах
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опрос.

Как уточнили журналисты, поддержка бывшего главы государства растет, Байден уступает Трампу по 4-10 процентных пункта в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Он обгоняет своего оппонента только в Висконсине на 2 процентных пункта. Исходя из опроса, эксперты сделали вывод, что если бы выборы проходили сейчас, то на сторону Трампа встали бы 67 выборщиков, а на Байдена — всего 10.

Издание пишет, что 67 процентов американцев считают, что их страна движется в неправильном направлении. В опросе приняли участие 3,6 тысячи граждан.

В сентябре стало известно, что по результатам опроса среди американцев на президентских выборах нынешний президент Байден и экс-глава Белого дома Трамп набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин признался в отсутствии надежд на перемены в США после президентских выборов 2024 года. По его мнению, кто бы ни победил, для России ничего не изменится.

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      Марина Совина
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