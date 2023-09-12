Путин признался в отсутствии надежд на перемены в США после выборов

Путин: кто бы ни победил на выборах в США, ничего не изменится

Президент России Владимир Путин признался в отсутствии надежд на перемены в США после президентских выборов 2024 года. По его мнению, кто бы ни победил, для России ничего не изменится. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, власти США настроили американское общество крайне негативно по отношению к России. Поэтому «принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике Вашингтона не будет».

Путин не ожидает существенных изменений в политике США в отношении России в случае избрания на пост президента Дональда Трампа в 2024 году. При этом, он отметил, что у России есть много друзей и единомышленников в Америке.

Ранее Путин рассказал, что США оказывают давление на своих союзников и партнеров. По его мнению, из-за этого у Вашингтона нет друзей, а есть только собственные интересы.