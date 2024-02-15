В НАТО обосновали помощь Украине опасностью повторения сценария на Тайване

Генсек НАТО призвал США помочь Украине, чтобы сценарий не повторился на Тайване

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Соединенные Штаты помочь Украине, чтобы избежать ситуации, при которой похожий сценарий повторился бы на Тайване. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе Столтенберг отметил, что последствия отсутствия американской поддержки «уже видны», и призвал Конгресс США одобрить новую помощь Украине по примеру Европейского союза, который ранее предоставил стране 50 миллиардов евро.

Ранее генсек подчеркнул, что, по его мнению, поддержка Украины на самом деле «не является благотворительностью», а призвана обеспечить странам-членам Североатлантического альянса «собственную безопасность». Кроме того, он призвал Европу объединиться с США и избегать разногласий в рамках НАТО.