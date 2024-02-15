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17:32, 15 февраля 2024Мир

В НАТО призвали ЕС к единству с США после слов Трампа о «нападении России»

Генсек НАТО призвал ЕС к единству с США после слов Трампа о «нападении России»

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса предостерег от разногласий после слов Трампа о поддержке потенциального нападения России и призвал Европейский союз к единству с США. Об этом сообщает Fox News.

«Я приветствую, что европейские союзники вкладывают больше средств в оборону, и НАТО призывала к этому на протяжении многих-многих лет. Но это не альтернатива НАТО. На самом деле это способ укрепить НАТО. И мы не должны идти по пути, который показывает, что мы пытаемся отделить Европу от Северной Америки», — заявил Столтенберг.

Во время выступления на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп вспомнил одну из встреч с неназванным европейским лидером. По его словам, в случае нападения на страну НАТО, у которой есть долг перед альянсом, он бы не стал ее защищать. «Я сказал: "Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж?" Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле я бы посоветовал им (нападавшим — прим. "Ленты.ру") делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить», — сказал политик.

Ранее 13 февраля генсек Столтенберг призвал Конгресс США одобрить помощь Украине по примеру европейских союзников по НАТО. Он также добавил, что поддержка Украины — это вклад в безопасность стран-членов альянса.

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты используют НАТО в качестве инструмента внешней политики США. Министерство иностранных дел России придерживается позиции, что западные страны создают видимость угрозы со стороны России, чтобы собрать средства для помощи Украине из бюджетов членов альянса.

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      Лина Пивоварова
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