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13:52, 31 января 2024Мир

Захарова высказалась о «нездоровых фантазиях» Запада о России

Захарова назвала заявления о войне России и НАТО нездоровой фантазией Запада

Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад не приписывать России нездоровые фантазии НАТО о возможном столкновении с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь страны Евросоюза: если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, тогда будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение. Но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам. И не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране», — отметила Захарова.

Захарова также назвала подобные заявления о возможной войне попыткой собрать средства для помощи Украине из национальных бюджетов европейских стран.

Ранее официальный представитель российского МИД подчеркнула невозможность переговоров со странами, которые поставляют помощь Украине. По ее словам, заявления о мирных переговорах являются манипуляцией со стороны союзников Украины.

Виктория Кондратьева
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