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09:41, 24 января 2024Бывший СССР

В МИД России назвали манипуляцией предложения о мирных переговорах с Украиной

Захарова: поставляющие Киеву оружие страны не могут инициировать переговоры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Предложения по мирным переговорам с Киевом, которые идут параллельно с поставками оружия Украине, являются политической манипуляцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Она пояснила, что не может быть никаких переговорных процессов, инициированных теми, кто поставляет вооружения киевскому режиму. При этом, поставки вооружений дипломат назвала «проверочным словом» для понимания того, являются предложения стран Запада чем-то серьезным, или же это манипуляция.

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«Либо переставайте поставлять вооружение и разжигать конфликт, и тогда ваши разговоры о мирных планах, инициативах и процессах можно будет как-то идентифицировать в качестве искренних, по крайней мере, или заведомо не ложных. Либо, если продолжается вся эта вакханалия с использованием киевского режима для нанесения России стратегического поражения, тогда о каких мирных инициативах или потугах вы вообще ведете речь?» — рассказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «формулу мира» Владимира Зеленского «путем в никуда». По его словам, чем раньше в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Париже осознают, что путем в никуда являются все подобные формулы, тем будет лучше и для Украины, и для Запада.

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