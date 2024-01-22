Лавров оценил «формулу мира» Зеленского

Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского является путем в никуда

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является путем в никуда. С такой оценкой министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция которого доступна на YouTube.

По его мнению, путем в никуда являются все подобные формулы. «Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — подчеркнул глава МИД.