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19:28, 22 января 2024Бывший СССР

Лавров оценил «формулу мира» Зеленского

Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского является путем в никуда
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является путем в никуда. С такой оценкой министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция которого доступна на YouTube.

По его мнению, путем в никуда являются все подобные формулы. «Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — подчеркнул глава МИД.

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