Президент России Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер заявил, что многие европейские политики предупреждали Москву по поводу угрозы расширения НАТО после развала Советского союза. По его словам, одним из таких политиков был член Социал-демократической партии Германии Эгон Бар.

Также глава России в интервью Центральному телевидению Китая напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток.