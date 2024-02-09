Путин рассказал о словах «умного деда» из Германии по поводу расширения НАТО

Путин: политик из Германии Эгон Бар предупреждал Россию о расширении НАТО

Многие европейские политики предупреждали Москву по поводу угрозы расширения НАТО после развала Советского союза. С таким заявлением в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выступил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, одним из таких политиков был член Социал-демократической партии Германии Эгон Бар.

«Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как было в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал», — рассказал он, добавив, что предсказания немца сбылись.

Ранее Путин в интервью Центральному телевидению Китая напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток. По словам президента, из-за несоблюдения договоренностей крайне трудно вести диалог с подобными людьми.