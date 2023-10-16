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07:56, 16 октября 2023Россия

Российский президент обвинил НАТО в расширении на восток

Президент РФ Путин заявил о пяти волнах расширения НАТО на восток с 1991 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР напомнил, что в 1991 году в НАТО дали обещание не расширяться на восток. Его слова приводит РИА Новости.

Путин обвинил НАТО в расширении на восток и заявил, что с 1991 года блок прошел пять подобных волн. По его словам, из-за несоблюдения договоренностей крайне трудно вести диалог с подобными людьми.

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«И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания», — подчеркнул он.

Российский президент добавил, что переговоры насчет иранской ядерной программы привели к подписанию документов, однако новая администрация США «выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей».

В том же интервью Путин заявил о важности внеблокового статуса Украины. «Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — отметил он.

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    Марина Совина
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