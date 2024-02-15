В НАТО заявили о последствиях отсутствия американской помощи Украине

Столтенберг: НАТО видит последствия проблем с согласованием помощи Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обеспокоены отсутствием американской помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что они смогут принять это решение», — отметил Столтенберг перед встречей министров обороны стран альянса.

Генсек также добавил, что ожидает согласование Конгрессом США пакета помощи Киеву. «Поддержка Украины — это не благотворительность, а вклад в нашу собственную безопасность», — заключил он.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал о тратах европейских членов НАТО на оборону. По его словам, в 2024 году 18 стран альянса потратят на обеспечение безопасности более 2 процентов от ВВП.