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11:35, 15 февраля 2024Мир

В НАТО заявили о последствиях отсутствия американской помощи Украине

Столтенберг: НАТО видит последствия проблем с согласованием помощи Киеву

Фото: Staff Sgt. Marco A. Gomez / U.S. Air Force

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обеспокоены отсутствием американской помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что они смогут принять это решение», — отметил Столтенберг перед встречей министров обороны стран альянса.

Генсек также добавил, что ожидает согласование Конгрессом США пакета помощи Киеву. «Поддержка Украины — это не благотворительность, а вклад в нашу собственную безопасность», — заключил он.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал о тратах европейских членов НАТО на оборону. По его словам, в 2024 году 18 стран альянса потратят на обеспечение безопасности более 2 процентов от ВВП.

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      Дмитрий Попов
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