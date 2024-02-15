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18:32, 15 февраля 2024Мир

В НАТО назвали условие вступления Украины в альянс

Столтенберг: Украина вступит в НАТО, когда все союзники согласятся
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие вступления Украины в альянс. Его слова передает РИА Новости.

«Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям», — сказал он.

По словам Столтенберга, приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, а Киев выполнит все необходимые для этого условия.

Ранее страны НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников. Столтенберг также обосновал помощь Украине опасностью повторения сценария на Тайване и призвал Конгресс США одобрить новую помощь. Генсек НАТО отмечал, что поддержка Украины на самом деле «не является благотворительностью», а призвана обеспечить странам — членам Североатлантического альянса «собственную безопасность».

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      Александра Д Борисова
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