Столтенберг отверг планы по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием

Столтенберг: НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием

НАТО не планирует расширять число стран-членов блока, на территории которых размещено ядерное оружие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает ТАСС.

«У нас нет планов увеличить число стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сообщил Столтенберг в ходе пресс-конференции в честь поднятия флага Швеции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

7 марта Швеция официально стала членом НАТО.