Шведскому острову предрекли судьбу гигантского авианосца НАТО

Financial Times: шведский остров Готланд станет «гигантским авианосцем» для НАТО

После вступления в НАТО Швеция может стать логистическим центром альянса, что может облегчить переброску его войск. Последствия вступления скандинавской страны в североатлантический альянс были названы в публикации Financial Times.

По словам бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, вступление его страны в НАТО «существенно повысит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

Особый стратегический интерес для альянса представляет остров Готланд, расположенный в Балтийском море. В публикации он назван «гигантским авианосцем», так как переброска войск и техники через территорию острова может облегчить оборону Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, использование территории Швеции для логистики снизит зависимость стран Балтии от Сувалкского коридора.

Присоединение Швеции к НАТО также приведет к тому, что Балтийское море будет окружено странами, входящими в альянс. Издание приводит слова министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша, назвавшего Балтийское море «внутренним озером НАТО».

Ранее в Литве заявили, что вопрос обороны Сувалкского коридора в случае возможного нападения России стоит на повестке дня у вооруженных сил страны.

6 марта в Швеции назвали дату присоединения страны к НАТО. Сообщалось, что официально страна вступит в альянс 7 или 8 марта.