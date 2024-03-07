Шведскому острову предрекли судьбу гигантского авианосца НАТО
После вступления в НАТО Швеция может стать логистическим центром альянса, что может облегчить переброску его войск. Последствия вступления скандинавской страны в североатлантический альянс были названы в публикации Financial Times.
По словам бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, вступление его страны в НАТО «существенно повысит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».
Особый стратегический интерес для альянса представляет остров Готланд, расположенный в Балтийском море. В публикации он назван «гигантским авианосцем», так как переброска войск и техники через территорию острова может облегчить оборону Латвии, Литвы и Эстонии.
Кроме того, использование территории Швеции для логистики снизит зависимость стран Балтии от Сувалкского коридора.
Присоединение Швеции к НАТО также приведет к тому, что Балтийское море будет окружено странами, входящими в альянс. Издание приводит слова министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша, назвавшего Балтийское море «внутренним озером НАТО».
Ранее в Литве заявили, что вопрос обороны Сувалкского коридора в случае возможного нападения России стоит на повестке дня у вооруженных сил страны.
6 марта в Швеции назвали дату присоединения страны к НАТО. Сообщалось, что официально страна вступит в альянс 7 или 8 марта.