Финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду

Финский политик, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Помехи в GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — говорится в публикации.

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться.

27 апреля пассажирский самолет авиакомпании Finnair прервал посадку в Тарту, Эстония, из-за помех GPS. В глушении сигналов над Европой опять попытались обвинить Россию.