Россию заподозрили в создании помех GPS над Европой

Самолет Finnair прервал посадку в Тарту из-за помех GPS над Европой

Пассажирский самолет авиакомпании Finnair прервал посадку в Тарту, Эстония, из-за помех GPS. Ранее в глушении сигналов над Европой заподозрили Россию, пишет РИА Новости.

Как сообщили агентству в пресс-службе перевозчика, для приземления в аэропорту Тарту воздушным судам требуется исключительно сигнал GPS. Вечером 26 апреля рейс AY1045 не смог сесть там и был вынужден вернуться в Хельсинки.

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в создании помех GPS в Балтийском море. Она не предоставила доказательств, но призвала НАТО вмешаться.

Как писали западные СМИ, за последние восемь месяцев тысячи авиарейсов столкнулись с проблемами со спутниковой навигацией в Балтийском море. Помехи заметили экипажи около 46 тысяч самолетов. По данным источника, большинство случаев зафиксировали в Восточной Европе, граничащей с Россией.