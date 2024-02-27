The Washington Post: ветер разогнал пассажирские самолеты быстрее скорости звука

Мощный ветер разогнал пассажирские самолеты до скорости, превышающей скорость звука, пишет The Washington Post. Хотя лайнерам удалось достичь места назначения раньше, такие условия не всегда выгодны путешественникам. Ученые предполагают, что по мере потепления воздушные потоки в верхних слоях атмосферы Земли будут убыстряться, а турбулентность полетов — усиливаться.

Пассажирские лайнеры пересекли Атлантику быстрее обычного

24 февраля над Атлантикой дули почти рекордные ветра. В Национальной метеорологической службе США рассказали, что в Вашингтоне на высоте около 10 километров над землей воздушный поток достиг скорости 426 километров в час. С начала наблюдений в 1950-х годах ветер быстрее зафиксировали только единожды — 6 декабря 2002 года, тогда его скорость составила 429 километров в час.

Необычные погодные условия позволили нескольким самолетам добраться до места назначения раньше ожидаемого по расписанию времени. Так, рейс Virgin Atlantic из Вашингтона долетел до Лондона на 45 минут быстрее, а самолет United Airlines прибыл из Нью-Йорка в Лиссабон раньше на 20 минут. Лайнер American Airlines, летевший из Филадельфии в катарскую Доху, оказался на месте на 27 минут раньше графика.

1350 километров в час составила скорость самолета American Airlines — один из самых высоких показателей в истории

Уточняется, что хотя самолеты двигались быстрее скорости звука (343 метра в секунду, или 1234,8 километра в час), звуковой барьер они не преодолели. Лайнеры летели со стандартной крейсерской скоростью, которая достигает 800-900 километров в час, но экстремальный поток воздуха нес их быстрее.

Аналогичная ситуация возникает, когда пассажир метро поднимается по ступенькам эскалатора: он идет с обычной скоростью, но оказывается наверху раньше благодаря движущейся лестнице.

Фото: Jason Reed / Reuters

Сверхбыстрые полеты — новая реальность в условиях глобального потепления

Официальные рекорды скорости коммерческих полетов не фиксируются, но СМИ регулярно освещают подобные случаи. В недавней статье Simple Flying говорится, что в феврале 2020 года Boing 747 авиакомпании British Airways, летевший недалеко от Гренландии, развил невиданную ранее полетную скорость 1,32 тысячи километров в час.

В январе 2024-го этот максимум побил самолет China Airlines, который разогнался чуть больше и прилетел из Тайбэя в Лос-Анджелес на час раньше графика. По мнению ученых, такие сверхбыстрые полеты станут происходить чаще из-за глобального потепления.

В Чикагском университете выяснили, что реактивные потоки в верхних слоях атмосферы будут убыстряться. Авторы объяснили, что эти ветры движутся с запада на восток по всему земному шару.

Фото: Toby Melville / Reuters

Они образуются из-за контраста между холодным плотным воздухом на полюсах и теплым легким воздухом в тропиках. Нагревание планеты будет увеличивать этот контраст, и потоки начнут наращивать скорость — по два процента на каждый градус Цельсия.

Ветра не всегда идут на пользу авиаотрасли

С одной стороны, в некоторых случаях это позволит сократить время перелетов, но у этого явления есть и негативные последствия. Сильные ветра усложняют планирование рейсов и вызывают сбои, а встречные реактивные потоки препятствуют движению самолетов с востока на запад, из-за чего растет расход топлива.

Кроме того, из-за изменения климата усиливается турбулентность. Исследователи из Редингского университета посчитали, что с 1979 по 2020 год в Северной Атлантике средняя продолжительность сильной тряски за год увеличилась на 55 процентов. Это характерно и для других частей планеты.

На 55 % увеличилась средняя годовая продолжительность турбулентности над Атлантикой за 41 год

«Авиакомпаниям придется задуматься о том, как им справиться с возросшей турбулентностью, поскольку только в Соединенных Штатах это обходится отрасли в 150-500 миллионов долларов ежегодно, — выразил мнение метеоролог Марк Проссер. — Каждая дополнительная минута в условиях турбулентности увеличивает износ самолета, а также риск травм среди пассажиров и бортпроводников».

