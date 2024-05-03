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17:48, 3 мая 2024Мир

В Финляндии рассказали о страхе НАТО перед Россией

Reuters: глава ВС Финляндии Яаккола рассказал о страхе НАТО перед Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: NK / NA / CLH / Reuters

Лидеры стран НАТО опасаются якобы возможного нападения России на страны альянса, однако вероятность такого сценария в ближайшие годы не велика. Об этом заявил командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола, передает Reuters.

«Лидеры США, Германии и Дании выразили обеспокоенность тем, что долгосрочные планы России могут включать нападение на НАТО. Конечно, проверка пятой статьи всегда возможна, но если мы предпримем правильные действия и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным», — рассказал генерал.

Яаккола также добавил, что сейчас Москва «слишком занята» конфликтом на Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на альянс.

Ранее НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности в Чехии, Польше и ФРГ. В заявлении говорится, что Москва якобы проводила кампании по дезинформации и кибератаки на территории стран-членов военного блока. При этом никаких доказательств организация не привела.

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      Дарья Устьянцева
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