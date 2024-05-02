НАТО обвинила Россию в злонамеренных акциях на территории альянса

НАТО обвинила Россию в злонамеренных и гибридных акциях

НАТО обвинила Россию в злонамеренных и гибридных акциях. Об этом сообщается на сайте альянса.

В заявлении говорится, что Россия якобы проводила кампании по дезинформации и кибератаки на территории стран-членов Североатлантического альянса. При этом никаких доказательств НАТО не привела.

Члены альянса также выразили обеспокоенность в связи с «враждебными действиями на уровне государства», по которым в настоящее время проводятся расследования и предъявлены обвинения ряду лиц. Отмечается, что эти инциденты затронули Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Британию. В НАТО пообещали противостоять таким угрозам коллективно и индивидуально.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что планировщики НАТО оценили шансы прямого вторжения России в одну из стран — участниц альянса в ближайшее время. По данным газеты, в НАТО считают маловероятным нападение России на граничащую с ней страну, состоящую в альянсе.