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22:51, 5 мая 2024Россия

В России предрекли видимый из космоса взрыв на территории Финляндии

Коц: Финляндию ждет взрыв в случае строительства завода по производству тротила

Фото: Tom Little / Reuters

Завод по производству тротила, который хочет построить Финляндия на своей территории, станет заманчивой военной целью, предрек российский военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он заявил, что в случае реализации задумки страна не сможет обезопасить себя от возможного взрыва, который, вероятно, будет виден из космоса.

Так военкор отреагировал на статью в финском издании Yle, в которой министр обороны страны заявил, что новый завод необходим из-за нехватки в Европе взрывчатых веществ, а срочность объяснил проведением Россией специальной военной операции (СВО). Единственное производство тротила в ЕС функционирует в Польше и не справляется с выросшим спросом, пишет издание.

«Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"», — предупредил Коц.

В случае обострения ситуации предприятие станет одной из главных мишеней, по которой будет нанесен удар, и не раз, считает военкор.

«А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью», — резюмировал он.

Ранее глава ВС Финляндии Янне Яаккола рассказал о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что сейчас Москва «слишком занята» конфликтом на Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на альянс.

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      Александра Синицына
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