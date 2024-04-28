В Совфеде высказались о последствиях политики Финляндии для России

Сенатор Климов: у России нет потребности в Финляндии

Сегодня у России нет потребности в Финляндии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о последствиях антироссийской политики Хельсинки для Москвы.

«У нас хватает всяких разных экспертов, которые смотрят на западное направление с плохо скрываемой ностальгией и где-то в глубине себя рассуждают о неких потерях. Причем все эти потери, когда копнешь чуть глубже, сводятся к тому, что конкретный человек не может сесть на машину и приехать из Питера куда-нибудь за Хельсинки. Никаких других аргументов в конечном счете там нет», — отметил Климов.

По словам сенатора, для России как для государства политика Финляндии не является проблемой. При этом он напомнил, что в советские годы Хельсинки выступал в качестве связующего звена между Советским Союзом и странами Запада.

«Сейчас поскольку Финляндия перешла откровенно на сторону неприятеля, потеряла свой нейтралитет, влилась в антироссийский военный блок НАТО, она не может выполнять ту функцию, которую она выполнялась с конца Второй мировой войны и до начала 20-х годов», — добавил он.

У нас нет потребности в этом государстве, если не копаться под микроскопом Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«А если Финляндия будет насыщаться западным оружием, то тогда у нас не то что потребности отпадут, а возникнет необходимость посерьезнее укрепить этот фланг с точки зрения военно-технического. Что и будет сделано», — заключил Климов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Финляндия опустила железный занавес, лишила себя развития и потеряла суверенитет. Как сообщил парламентарий, после закрытия границы с Россией в стране остановился туристический поток, и экономика терпит серьезные убытки.

20 апреля сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией.