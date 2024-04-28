Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 28 апреля 2024Мир

В Совфеде высказались о последствиях политики Финляндии для России

Сенатор Климов: у России нет потребности в Финляндии

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сегодня у России нет потребности в Финляндии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о последствиях антироссийской политики Хельсинки для Москвы.

«У нас хватает всяких разных экспертов, которые смотрят на западное направление с плохо скрываемой ностальгией и где-то в глубине себя рассуждают о неких потерях. Причем все эти потери, когда копнешь чуть глубже, сводятся к тому, что конкретный человек не может сесть на машину и приехать из Питера куда-нибудь за Хельсинки. Никаких других аргументов в конечном счете там нет», — отметил Климов.

По словам сенатора, для России как для государства политика Финляндии не является проблемой. При этом он напомнил, что в советские годы Хельсинки выступал в качестве связующего звена между Советским Союзом и странами Запада.

«Сейчас поскольку Финляндия перешла откровенно на сторону неприятеля, потеряла свой нейтралитет, влилась в антироссийский военный блок НАТО, она не может выполнять ту функцию, которую она выполнялась с конца Второй мировой войны и до начала 20-х годов», — добавил он.

У нас нет потребности в этом государстве, если не копаться под микроскопом

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам

«А если Финляндия будет насыщаться западным оружием, то тогда у нас не то что потребности отпадут, а возникнет необходимость посерьезнее укрепить этот фланг с точки зрения военно-технического. Что и будет сделано», — заключил Климов.

Материалы по теме:
Что такое НАТО? История создания, цели, состав, отношения с Россией
Что такое НАТО?История создания, цели, состав, отношения с Россией
27 марта 2024
20 лет назад произошло крупнейшее расширение НАТО на восток. Как политика США привела к военному конфликту на Украине?
20 лет назад произошло крупнейшее расширение НАТО на восток.Как политика США привела к военному конфликту на Украине?
29 марта 2024

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Финляндия опустила железный занавес, лишила себя развития и потеряла суверенитет. Как сообщил парламентарий, после закрытия границы с Россией в стране остановился туристический поток, и экономика терпит серьезные убытки.

20 апреля сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков заявил о нарастающей панике на Украине

      Стало известно отношение семьи пострадавшего в ДТП с Ефремовым к УДО актера

      Власти Подмосковья рассказали об обнаружении военной техники Украины под снегом

      Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень — Омск

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Матвиенко и Володин оценили идею деколонизации России

      Германия решила помешать изъятию российских активов

      В турецком торговом центре произошел конфликт с применением оружия

      Хоккейный клуб ЦСКА не продлил контракт с многолетним лидером команды

      Украина атаковала российский населенный пункт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше