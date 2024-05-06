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02:35, 6 мая 2024Культура

«Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в третий раз подряд

Кадр: фильм «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд. Об этом говорится на портале kinobusiness.com.

Общая сумма, собранная картиной в прокате, составила 922,1 миллиона рублей. За уик-энд фильм собрал более 142,2 миллиона рублей.

Второе место заняла премьера недели — фильм «Всемирный потоп», собравший 22,6 миллиона рублей. На третьей строчке оказалась музыкальная кинокартина «Летучий корабль» со сборами 19,1 миллиона рублей.

«Сто лет тому вперед» — российский фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Главных героев, Алису Селезневу и Колю Герасимова, сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов — Александр Петров и Юрий Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.

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