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01:49, 6 мая 2024Интернет и СМИ

На «Госуслугах» захотели создать раздел для знакомств

В Госдуме предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что за последние годы иностранные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако Милонов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска партнера для серьезных отношений все еще актуальна в России.

Депутат отметил, что существующие приложения часто ориентированы на удовлетворение сексуальных потребностей на короткий срок вместо поиска долгосрочных отношений. В свою очередь он предложил создать проверенное и безопасное приложение для знакомств.

Ранее специалисты дейтинг-сервиса Mamba посоветовали россиянам следить за грамотностью своих сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.

В августе россиян предупредили о мошенниках в приложениях для знакомств. В дейтинг-сервисах злоумышленники используют несколько распространенных способов обмана, среди которых — просьба купить билет на мероприятие через фишинговый сайт.

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      Юлия Мискевич
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