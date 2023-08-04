Россиянам рассказали о мошеннических схемах в приложениях для знакомств

Эксперт по безопасности Ефимов предупредил о мошенниках в дейтинговых сервисах

Дейтинговые сервисы в России крайне популярны среди мошенников, потому что дают возможность расширить выборку потенциальных жертв. Об этом «Ленте.ру» рассказал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

Мошеннические схемы

«Дейтинговые сервисы дают мошенникам возможность прибегнуть к достаточно простому, но эффективному анализу, чтобы выявить потребности собеседника, понять финансовый потенциал и за счет манипулятивных действий уже воспользоваться человеком и его слабостями. Основная задача у них здесь простая — вывести человека в мессенджер, попытаться выстроить доверительный диалог», — рассказал Ефимов.

Специалист выделил несколько самых популярных мошеннических схем. Первая — это использование фишинговых ссылок. Преступник общается с человеком до момента, пока собеседник не утратит бдительность и отправляет ссылку на сайт, чтобы украсть пользовательские данные или деньги со счета.

Другой распространенный способ обмана — когда жертву просят купить билет на то или иное мероприятие через ненастоящий сайт. Например, мошенник предлагает сходить в театр. Перейдя по ссылке на мероприятие, человек либо просто потеряет деньги, либо скомпрометирует свою карту и свои данные Андрей Ефимов инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ

Еще один популярный способ мошенничества — предложение собеседнику схемы быстрого заработка в сфере, мало знакомой для человека. Такой вариант, по словам Ефимова, рассчитан на более длительный процесс коммуникации с жертвой.

Способы защиты

«Сами дейтинговые приложения активно блокируют мошенников и используют различные встроенные инструменты защиты в диалогах. Но, если вы переходите в личное общение дальше портала, — ответственность ложится на вас», — предупредил специалист.

Для того, чтобы защитить себя, он рекомендовал тщательно проверять ссылки, которые присылает новый знакомый. Разумным вариантом будет проверить сайт через поисковик и ввести адрес страницы вручную.

Не вводите свои личные данные, включая банковские реквизиты, если не уверены в сервисе, сайте. Не скачивайте подозрительные файлы, они могут нести в себе вирусное программное обеспечение, — советует Ефимов.

Ранее в сеть попали данные клиентов магазина «Ашан» и сети Gloria Jeans. Мошенники обнародовали номера телефонов, адреса, а также фамилии покупателей. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что опубликованные сведения не представляли ценности для взломщика.