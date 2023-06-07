Данные клиентов гипермаркета «Ашан» оказались в сети

«Ъ»: хакер выложил в сеть данные клиентов гипермаркетов «Ашан» и «Твой дом»

В сети появились клиентские базы гипермаркета «Ашан» и сети Gloria Jeans. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что сведения включают в себя фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и адреса доставки и самовывоза товаров. Также злоумышленник выложил в сеть данные клиентов гипермаркета «Твой дом», в базе которого представлены аналогичная информация пользователей, за исключением фактического адреса.

«База опубликована в принадлежащем взломщику Telegram-канале, данные открыты для публичного доступа, что свидетельствует об их бесполезности для самого хакера»,— пояснил изданию основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Отмечается, что злоумышленник предупредил, что всего будут опубликованы базы данных 12 крупных компаний, однако на данный момент известно о девяти.

По мнению экспертов, точкой входа для злоумышленника могла стать уязвимость в системе для создания веб-проектов от разработчика «1C-Битрикс». Отмечается, что в конце мая она подверглась массированной кибератаке, отмечает «Ъ».

Ранее хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл». В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы.