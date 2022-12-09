Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:37, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл»

«Двач»: хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл» и выложили данные 242 тысяч клиентов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл». В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач».

Размер взломанной базы составляет 534 мегабайта. Среди украденных данных: номера телефонов и адреса электронной почты покупателей, даты заказов, даты доставки, суммы покупок, а также последние четыре цифры номеров банковских карт.

Отмечается, что последние заказы в похищенной базе датированы декабрем 2022 года, ранее эти данные в сети не публиковались.

Ранее сообщалось, что хакеры придумали способ воровать деньги интересующихся футболом россиян. Новую схему, с помощью которой киберпреступники наживаются на тех, кто следит за Чемпионатом мира в Катаре, раскрыли аналитики компании Group-IB. Специалисты обнаружили 66 ресурсов, которые под видом прямых трансляций c матчей перенаправляют пользователей на скамерские и фишинговые сайты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ
Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и косметики
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ
Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл»
Польша возведет электронное заграждение на границе с Россией
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ
Стало известно о погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Перечислены районы Москвы с подешевевшей на треть арендой квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.