«Двач»: хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл» и выложили данные 242 тысяч клиентов

Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл». В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач».

Размер взломанной базы составляет 534 мегабайта. Среди украденных данных: номера телефонов и адреса электронной почты покупателей, даты заказов, даты доставки, суммы покупок, а также последние четыре цифры номеров банковских карт.

Отмечается, что последние заказы в похищенной базе датированы декабрем 2022 года, ранее эти данные в сети не публиковались.

Ранее сообщалось, что хакеры придумали способ воровать деньги интересующихся футболом россиян. Новую схему, с помощью которой киберпреступники наживаются на тех, кто следит за Чемпионатом мира в Катаре, раскрыли аналитики компании Group-IB. Специалисты обнаружили 66 ресурсов, которые под видом прямых трансляций c матчей перенаправляют пользователей на скамерские и фишинговые сайты.