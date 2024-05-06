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02:09, 6 мая 2024Мир

Мадуро уличил США в подготовке Гайаны для нападения на Венесуэлу

Мадуро заявил, что США подготавливают Гайану для нападения на Венесуэлу

Фото: kremlin.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты проводят милитаризацию в латиноамериканском регионе и занимаются подготовкой Гайаны для нападения на Венесуэлу, так же как против России готовили Украину. Об этом сказана на странице исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в Х.

Она привела заявление президента республики Николаса Мадуро.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», — сказано в сообщении.

Родригес также разместила на странице видео, в котором Мадуро в беседе с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом заявил, что Гайану превратили в эпицентр угрозы миру в Латинской Америке и в Венесуэле. По словам политика, в Гайане Штаты развернули в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС страны.

В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны располагает подтвержденными данными о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо.

По его словам, спорным регионом и Гайаной руководит Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания.

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      Марина Совина
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