Стало известно о тайных американских базах в спорном регионе

Мадуро заявил о тайных базах ЦРУ и ВС США в спорном с Гайаной регионе Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, правительство страны располагает подтвержденными данными о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо. Об этом Мадуро высказался в эфире телеканала VTV.

Политик подчеркнул, что сейчас спорным регионом и Гайаной руководит Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil. Они стремятся захватить венесуэльские ресурсы, отметил Мадуро.

«Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют все правительство, а также оборону Гайаны и полицию», — отметил он.

Ранее Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории.

До этого сообщалось, что США накануне голосования Сената о помощи Украине решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо.