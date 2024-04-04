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07:57, 4 апреля 2024Мир

Стало известно о тайных американских базах в спорном регионе

Мадуро заявил о тайных базах ЦРУ и ВС США в спорном с Гайаной регионе Эссекибо
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, правительство страны располагает подтвержденными данными о присутствии тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо. Об этом Мадуро высказался в эфире телеканала VTV.

Политик подчеркнул, что сейчас спорным регионом и Гайаной руководит Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil. Они стремятся захватить венесуэльские ресурсы, отметил Мадуро.

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«Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют все правительство, а также оборону Гайаны и полицию», — отметил он.

Ранее Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории.

До этого сообщалось, что США накануне голосования Сената о помощи Украине решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо.

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      Марина Совина
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