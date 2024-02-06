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13:29, 6 февраля 2024Мир

США накануне голосования о помощи Украине срочно передадут оружие Гайане

США срочно увеличат военную помощь Гайане из-за спора о принадлежности Эссекибо

Фото: Christine-Felice Röhrs / Globallookpress.com

Соединенные Штаты накануне голосования Сената о помощи Украине срочно увеличат объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает Fox News.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер и старший директор по делам Западного полушария Хуан Гонсалес встретились с властями Гайаны по вопросу улучшения обороноспособности страны, сообщает издание.

«Это сотрудничество носит в основном оборонительный характер и основано на нашем желании, чтобы Гайана была в состоянии защитить свою территориальную целостность от любых возможных угроз», — отметил Файнер.

Он также добавил, что Вашингтон осуждает угрозы и любые заявления государств о «применении силы против другой страны», намекая на высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В прошлом году он заявил о принадлежности Венесуэле спорного региона Эссекибо, де-факто находящегося в составе соседней Гайаны.

В то же время в Сенате США еще не принято решение по выделению помощи Украине. Как сообщают в Вашингтоне, голосование по законопроекту, который включает финансовую поддержку Вооруженных сил Украины, пройдет только 7 февраля.

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      Лина Пивоварова
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