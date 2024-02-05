На Украине назвали сроки согласования законопроекта помощи от США

Голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет в Сенате США 7 февраля

В Сенате США 7 февраля пройдет голосование по законопроекту о пакете международной помощи Соединенных Штатов, в том числе для Киева. Сроки согласования помощи назвала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Маркарова отметила, что законопроект предусматривает 60 миллиардов долларов в части помощи Украине. Из них на оборонные расходы планируется направить 50,43 миллиарда долларов.

В частности, 48,3 миллиарда долларов заложены на поддержку Украины в борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года. Из них 19,85 миллиарда долларов будут выделены на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Киеву из запасов Министерства обороны США, 13,8 миллиарда — на перевооружение украинской армии через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США, а также 14,8 миллиарда — на военную подготовку, обмен разведданными и другие меры поддержки.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю. Он подчеркнул, что в случае, если законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал.