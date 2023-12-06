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09:46, 6 декабря 2023Мир

Лидер Венесуэлы показал карту страны с включенным в нее регионом соседней Гайаны

Мадуро показал карту с включенным в состав Венесуэлы регионом соседней Гайаны

Фото: Zurimar Campos / Prensa Presidencial

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в ее состав регионом Эссекибо, который де-факто является территорией соседней Гайаны. Об этом сообщает Ultimas Noticias.

Новый 24-й штат Венесуэлы обозначен как «Гайана-Эссекибо». По заверениям Мадуро, карту планируется распространять в учебных заведениях страны.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.

В связи с этим Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и дал нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, три месяца на уход с Эссекибо. Лидер страны добавил, что открыт для переговоров. «С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — отметил политик.

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      Виктория Кондратьева
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