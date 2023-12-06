Мадуро выдвинул ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо

Президент Венесуэлы Мадуро дал нефтяным компаниям три месяца на уход с Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны», пишет РИА Новости.

Он дал нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, три месяца на уход с Эссекибо. Лидер страны добавил, что открыт для переговоров. «С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — отметил политик.

Мадуро выступил с пакетом инициатив по этой территории и выдвинул ультиматум компаниям на шельфе. В качестве временной меры политик предложил создать «Зону интегральной обороны Гайана-Эссекибо». По его данным, Каракас начнет выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти на этой территории.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.

