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04:34, 6 декабря 2023Мир

Мадуро выдвинул ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо

Президент Венесуэлы Мадуро дал нефтяным компаниям три месяца на уход с Эссекибо
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны», пишет РИА Новости.

Он дал нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, три месяца на уход с Эссекибо. Лидер страны добавил, что открыт для переговоров. «С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — отметил политик.

Мадуро выступил с пакетом инициатив по этой территории и выдвинул ультиматум компаниям на шельфе. В качестве временной меры политик предложил создать «Зону интегральной обороны Гайана-Эссекибо». По его данным, Каракас начнет выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти на этой территории.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.

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      Марина Совина
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