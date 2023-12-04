Венесуэла решила присоединить часть соседней страны. Грозит ли это новой войной и какую роль в конфликте сыграла Россия?

Большинство венесуэльцев проголосовали за присоединение двух третей Гайаны

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Референдум инициировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Голосование состояло из пяти пунктов, каждый из которых сводился к непризнанию существующей границы с Гайаной и ее пересмотру с целью присоединения к Венесуэле большей части соседней страны.

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Несмотря на то что за каждый из пунктов проголосовало более 95 процентов избирателей, явка составила 10 миллионов человек, по данным президента Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо. Таким образом, на участки пришло всего 50 процентов граждан, что является значительно ниже ожидаемых цифр. Власти Венесуэлы отвергают эти данные и заявляют о высокой явке.

Президент Николас Мадуро беседует со сторонниками после референдума по поводу претензий Венесуэлы на Эссекибо, регион, управляемый и контролируемый Гайаной, в Каракасе Фото: Matias Delacroix / AP

50 % составила приблизительная явка на референдуме

Истоки территориального спора

Регион Эссекибо занимает большую часть территории Гайаны на границе с Венесуэлой. Эти земли слабо заселены и богаты нефтью, что вызывает интерес венесуэльской стороны как нефтедобывающей державы.

Исторически данные земли были территорией испанской и британской колонизации. Из-за малой численности населения и отсутствия четких представлений о территории обе державы претендовали на одни и те же земли без проведения четкой демаркации. В острую фазу территориальный спор вступил в 1880-е годы, когда в Эссекибо было обнаружено золото.

Солдаты и гражданские лица стоят в очереди, чтобы проголосовать на референдуме о будущем спорной территории с Гайаной, на избирательном участке в Каракасе Фото: Ariana Cubillos / AP

В 1895 году Венесуэла, сославшись на доктрину Монро, попросила вмешательства США в надежде на поддержку. Американский президент Гровер Кливленд организовал вашингтонский арбитраж, который состоял из двух арбитров от США, двух от Великобритании и одного из Российской империи. В 1899 году российский представитель поддержал британскую позицию, из-за чего граница двух стран была установлена по заявленной ранее Лондоном «линии Шомбурга».

Что такое доктрина Монро? Декларация президента США Джеймса Монро, объявившая в 1823 году принцип «Америка для американцев». Целью данного документа было предостеречь европейские империи, входившие в Священный союз, от вторжения в Латинскую Америку и подавления революционных режимов. Позже концепция сменила свое значение и стала символизировать политику недопуска других стран в дела Западного полушария и вмешательство США в дела государств Карибского бассейна и Центральной Америки. Доктрину Монро принято считать одним из основополагающих принципов внешней политики США.

Несмотря на фактическое признание решения, Венесуэла продолжает официально его оспаривать. В 1966 году, на момент получения независимости, Гайана подписала Женевское соглашение с Великобританией и Венесуэлой о необходимости решения территориального спора мирным способом. Каракас трактует данное соглашение как признание передачи Венесуэле территорий.

Венесуэла официально изображает свою территорию на всех государственных картах и символах с заштрихованной территорией Гайаны. К примеру, экс-президент Уго Чавес поменял флаг страны, добавив на него восьмую звезду, что символизировало принадлежность Эссекибо Венесуэле.

Каковы цели Венесуэлы в территориальном споре?

Проведение Мадуро референдума имеет два измерения: международный и внутриполитический.

Во внешней политике референдум связан с проблемами энергетики и добычи нефти. До экономического кризиса 2013 года и введения экс-президентом США Дональдом Трампом санкций Венесуэла была одним из лидеров по поставкам нефти в мире. После введения санкционного режима Гайана нарастила поставки в США и стала одним из конкурентов Каракаса.

Сторонники властей Венесуэлы сортируют агитационные материалы о регионе Эссекибо возле избирательного участка в Каракасе Фото: Ariana Cubillos / AP

Из-за начала конфликта на Украине США ослабили санкционный режим, и Венесуэла частично восстановила поставки нефти в Северную Америку и страны Европы. Тем не менее Каракас опасается конкуренции со стороны Гайаны и имеет планы по наращиванию энергетических возможностей. Кроме того, за последние годы в связи с возвращением левых сил во многих странах Латинской Америки Венесуэла восстановила дипломатические отношения с частью государств и укрепила свои позиции.

Не менее важным является внутриполитический аспект проблемы. В 2024 году в Венесуэле должны состояться президентские выборы. В октябре этого года венесуэльская оппозиция провела праймериз, на которых с большим отрывом победу одержала представитель радикального движения «Венте Венесуэла» Мария Корина Мачадо. По оценкам ряда экспертов, она имеет шансы на победу, и ее фигура может стать угрозой для президентства Мадуро.

Несмотря на критику режима Мадуро, большинство венесуэльской оппозиции полностью поддерживает идею присоединения Эссекибо и выступает против позиции Гайаны. Проведение референдума может позволить укрепить внутреннюю поддержку нынешних властей, а также вызвать раскол в оппозиционном лагере на предмет поддержки позиции Мадуро. К примеру, Мачадо выступила с жесткой критикой референдума, в то время как бывший популярный оппозиционный лидер Энрике Каприлес поддержал инициативу.

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Одним их ключевых вопросов остается возможность силового решения спора. После объявления итогов референдума стали поступать данные о направлении Венесуэлой спецназа на границу с Гайаной и Бразилией с целью проведения военных учений.