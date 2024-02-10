Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории

WSJ: Венесуэла стягивает войска и танки к границе спорной с Гайаной территории

Руководство Венесуэлы стягивает войска и танки к границе соседнего государства Гайана из-за эскалации территориального конфликта, продолжающегося около 200 лет. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты издания со ссылкой на спутниковые снимки и опубликованные венесуэльскими военными видеокадры в соцсетях передают, что Каракас отправил в район острова Анакоко на реке Куюни легкие танки, бронетранспортеры и патрульные катера с ракетами. Численность переброшенной военной техники издание не раскрывает.

Концентрация венесуэльских войск на границе с Гайаной, по мнению журналистов, происходит на фоне эскалации конфликта о принадлежности региона Эссекибо. Спорная территория в основном представляет собой непроходимые джунгли, но на ней обнаружены большие запасы нефти, золота и меди. «Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны и обеспечить доступ к одному из крупнейших в мире нефтяных месторождений более чем за десятилетие, перебрасывая легкие танки, патрульные катера, оснащенные ракетами, и бронетранспортеры к границе двух стран», — говорится в публикации издания.

Как отметил представитель МИД Гайаны, власти «разочарованы, но не удивлены недобросовестностью Венесуэлы», которая ранее заявляла о желании решить давний спор мирным путем.

Ранее сообщалось, что США накануне голосования Сената о помощи Украине решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо. Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Вашингтон осуждает угрозы и любые заявления государств о «применении силы против другой страны», намекая на высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.