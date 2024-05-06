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02:00, 6 мая 2024Забота о себе

Причины развития скрытого пениса объяснили

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Хана Патель рассказала, что у некоторых мужчин половой член выглядит меньше, чем есть на самом деле. Причины развития скрытого пениса она объяснила изданию Metro.

По словам Патель, при скрытом пенисе часть полового члена покрыта кожей, рубцовой тканью и подкожным жиром. Она уточнила, что это состояние является врожденным и встречается примерно у четырех процентов новорожденных мальчиков. Во взрослом возрасте оно может развиться из-за ожирения, после обрезания, травмы или операции по увеличению полового члена, добавила терапевт. Еще одной возможной причиной врач назвала лимфедему мошонки.

Врач отметила, что пациенты со скрытым пенисом могут испытывать болезненные ощущения при возбуждении или проблемы с потенцией. «Некоторые мужчины, способные достичь нормальной эрекции, могут обнаружить, что из-за слоев тканей пенис не выступает за их пределы», — рассказала Патель.

Специалистка указала, что скрытый пенис возможно увеличить. По ее словам, если состояние возникло из-за лишнего веса, необходимо похудеть, также можно удалить лишние ткани и жир, но сделать это получится только хирургическим путем, заключила Патель.

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