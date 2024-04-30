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09:27, 30 апреля 2024Забота о себе

Сексолог назвал устраивающий россиянок размер полового члена

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Для некоторых женщин размер полового органа партнера имеет значение, они отличаются выраженной чувствительностью внутри влагалища, поэтому размер или угол загиба члена вызывает у них разные ощущения. Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в беседе с UFA1.RU, уточнив, какой размер в среднем устраивает россиянок.

Он добавил, что девушкам, у которых не такая высокая чувствительность, размер не столь важен, они не поймут, большой половой орган или маленький. Однако для женщин с яркими ощущениями в размере члена больше важна не длина, а диаметр.

«Если делать выбор, лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру член, чем длинный и тонкий, — объяснил Андрей Булах. — Кроме того, большой размер пениса может вызвать дискомфорт и боли во влагалище».

По словам сексолога, исследования подтверждают, что размер пениса более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт, хотя среди женщин бывают исключения, и их может устраивать такой размер и даже больше.

«Но среднестатистический размер полового члена жителей России примерно в районе 13,5 сантиметра. Для большинства женщин этот размер вполне достаточен», — заключил врач.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина дала совет женщинам с увлекающимися порно мужьями. Она рекомендовала супругам провести доверительную беседу в располагающей обстановке, что избавит женщину от комплексов и раскроет нереализованные сексуальные потребности пары.

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      Александра Синицына
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