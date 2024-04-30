Врач дала совет женщинам с увлекающимися порно мужьями

Врач Крашкина посоветовала женам провести беседу со смотрящими порно мужьями

Многие женщины, обнаружив, что муж смотрит порнофильмы, остро на это реагируют, воспринимая увлечение супруга как измену. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Порой женщина начинает думать, что она недостаточно хороша как любовница и спутник жизни. Однако сам по себе просмотр видео для взрослых на отношения не влияет, а вот причины, по которым муж это делает, — могут. Крашкина рекомендовала таким парам провести доверительную беседу в располагающей обстановке.

«Женщина должна рассказать о своих чувствах, и выслушать мнение мужчины. Возможно, именно во время этой беседы он раскроется и признается, чем его так привлекают порнофильмы. При этом ни одна из сторон не должна переходить на личности, обвинять или оскорблять», — дала совет врач.

В ходе разговора супруги не должны переходить на личности, обвинять или оскорблять друг друга, важно обсудить, какую потребность мужчина удовлетворяет просмотром подобных фильмов. Чаще всего они признаются, что ищут новых ощущений в сексуальной жизни. В таком случае можно экспериментировать вместе, доверяя друг другу, фантазия и используя гаджеты из секс-шопа.

Также Крашкина посоветовала договориться о совместном просмотре порнофильмов. Но при этом ни одна из сторон не должна приносить себя в жертву. Если подобное неприемлемо, нужно мягко, но твердо заявить об этом, заключила врач.

Ранее мужчины, регулярно просматривающие порнофильмы, рассказали, каких своих предпочтений стесняются больше всего. Так, многие признались, что смущаются своей привычки смотреть фильмы для взрослых с монстрами или анимационными персонажами.