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02:00, 4 марта 2024Забота о себе

Мужчины перечислили самые стыдные категории любимого порно

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, регулярно просматривающие порнофильмы, рассказали, каких своих предпочтений стесняются больше всего. Самые стыдные категории любимых фильмов для взрослых они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи признались, что смущаются своей привычки смотреть фильмы для взрослых с монстрами или анимационными персонажами.

Когда человек с нечеловеком. Не зоофилия, а люди и пришельцы. Или монстры из слизи

MoistCharIieпользователь Reddit

Один из мужчин заявил, что ему важен сюжет порно — когда он получает разрядку, ему важно знать, что произойдет после.

Немного дико, но когда я успокаиваюсь после оргазма, хочу увидеть продолжение, как партнеры заботятся друг о друге после секса. Наверное, мне нужна не только физическая, но и эмоциональная близость. Я очень одинок

bondsthatmakeusfreeпользователь Reddit
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Некоторые пользователи также заявили, что им приходится смотреть порно об отцах и дочерях, потому что девушки в таких роликах выглядят более естественно и одеты в домашнюю одежду.

Я хочу, чтобы они были в майках и шортах, удобной одежде, а не в проституточном белье. Если бы в этих роликах занимались сексом с подружками вместо сестер и матерей, я бы меньше переживал. Раздевание, настоящая одежда заводят. Соблазни меня, пожалуйста, не начинай со всего сразу

PrayForMojo_ пользователь Reddit

Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их

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      Александра Лисица
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