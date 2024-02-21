Мужчины поделились главными страхами относительно первых свиданий

Мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. О переживаниях относительно первых свиданий они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.

Поддерживать в себе надежду и любопытство, хихикать, представляя, как проводите вместе время, придумывать веселые идеи для свиданий и наслаждаться совместно проведенным временем... А потом после первой же встречи улететь в блок или игнор. Или даже до. Черт, нужно балансировать между разрушенными ожиданиями и решением сделать ставку. Все люди разные, но вы должны по-прежнему производить хорошее впечатление и надеяться, что ни одно из ваших продуманных и разумных действий не будет истолковано неправильно PlusUltraK пользователь Reddit

Другие отметили, что не хотят брать на себя ответственность за все аспекты перед и во время первого свидания, о котором договорились в дейтинговом приложении.

На мужчине вся ответственность. Оформи интересный профиль. Напиши первым. Поддерживай беседу. Спланируй свидание. (Часто) заплати за свидание. Поддерживай контакт. Женщины почти всегда — пассивные получательницы внимания, они выбирают из поклонников, а мужчины из кожи вон лезут, чтобы их заметили, а потом — чтобы продолжали обращать на них внимание. А кроме того, я перестал планировать свидания с кем-то не из своего города, потому что трудно удерживать внимание женщины, пока вы наконец не сможете пойти на свидание Nutzori пользователь Reddit

Немало мужчин также признались, что не хотят даже заходить в дейтинговые приложения, потому что разрыв между настоящей жизнью и тем, чего от них ждут в онлайн-профилях, слишком велик.

Я лучше до конца жизни буду один, чем снова перенесу это унижение. Я достойный симпатичный парень, умный (изучаю химию и микробиологию), у меня достойная работа и я не какой-то урод, но приложения разрушили мою самооценку надолго. Связи между реальной жизнью, и тем, чего хотят девушки от приложений, нет. В приложениях ваш профиль должна вести целая команда специалистов, в нем должны быть совершенные фото и жизнь, которая делает тебя особенно привлекательным для мэтчей. Изнурительный опыт, никогда не повторю Dreamtree15 пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, которые протестировали эффектные секс-приемы из кино и остались недовольны, поделились своим опытом. Так, многие пользователи обратили внимание на то, что безоглядная страсть, с которой в кино сбрасывают предметы со стола или врезаются в мебель, в реальной жизни может быть опасна.