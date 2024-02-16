Мужчины и женщины перечислили разочаровавшие их секс-приемы из кино

Женщины и мужчины, которые протестировали эффектные секс-приемы из кино и остались недовольны, поделились своим опытом. О разочаровавших их экспериментах они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие пользователи обратили внимание на то, что безоглядная страсть, с которой в кино сбрасывают предметы со стола или врезаются в мебель, в реальной жизни может быть опасна.

Если врезаться в мебель и сшибать торшеры, отчаянно целуясь и раздеваясь, вечер можно закончить в травмпункте

FarmboyJustice пользователь Reddit

Сбрасывание всего со стола в порыве страсти. В реальности нужно будет возместить ущерб за сломанное и убрать с пола несломанное I_am_Recon пользователь Reddit

Другой комментатор отметил, что его разочаровал секс в автомобиле. По ее мнению, в кино он выглядел гораздо привлекательнее, чем в жизни.

Секс в машинах в кино выглядит супергорячо. Очень хочется повторить, но логистика очень неловкая. Не так просто, как в кино, найти подходящую позу treuchetfight пользователь Reddit

Одну из пользовательниц разочаровали оргии, о которых она мечтала, увидев групповой секс в кино.

Побывала на парочке оргий. Представьте: вечеринка с множеством незнакомцев, но все они занимаются сексом. Все неловкости и дискомфорт, связанные с общением, умножаются в обществе голых и оргазмирующих людей. Все не как в порно. Вещи видишь под другим углом. Мне было мерзко: виды, запахи, последствия. Я просто попросила пару ребят пощекотать меня, а дальше не заходила RandallPlum пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины, которых новый партнер удивил во время первого секса, рассказали о своем опыте. Один мужчина признался, что однажды новая подруга удивила его силой мышц.