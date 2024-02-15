Мужчины и женщины рассказали о неожиданностях во время секса с новым партнером

Женщины и мужчины, которых новый партнер удивил во время первого секса, рассказали о своем опыте. Историями о неожиданностях в постели они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина признался, что однажды новая подруга удивила его силой мышц.

Мы впервые переспали. Когда я был внутри, она сказала: «Я ждала, чтобы показать, как сильна в упражнениях Кегеля». И потом сжала мой пенис сильно и жестко. Было больно ThePokerRobot пользователь Reddit

Некоторые вспомнили о необычными деталями во внешности партнеров.

Я удивился, что внизу она была очень, очень гладко выбрита. Она сперва стеснялась, но потом сказала, что у нее алопеция. Сняла парик (я подозревал, что это парик), и передо мной возникла великолепная женщина без единого волоска. Шок, но меня это завело No-Effort6590 пользователь Reddit

Я переспала с парнем, у которого был синдром Клайнфельтера. После этого он сказал: «Ты, наверное, заметила, что у меня нет тестикул». Но самое удивительное, что я не заметила!

SmokinSweety пользовательница Reddit

Одна женщина отметила, что однажды новый партнер изнурил ее чрезмерной изобретательностью в постели.

Он проводил полминуты в одной позе, потом менял ее, и опять, и опять, и опять. Начали с миссионерской, перешли к догги, потом к наезднице, потом он встал у кровати, а я была на краю, потом опять догги. Я устала за пять минут, сказала, что мне нехорошо и я хочу домой. Он взглянул на меня по-собачьи и спросил, не могу ли заняться с ним оральным сексом schrohoe1351 пользовательница Reddit

Ранее люди, долго находившиеся во власти заблуждений о сексе, поделились опытом на Reddit. Многие пользователи не сразу поняли, что «секс всю ночь напролет», о котором говорится в журнальных статьях и книгах, означает вовсе не интимные игры без остановки.