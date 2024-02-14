Мужчины и женщины обсудили самые популярные заблуждения о сексе

Женщины и мужчины, долго находившиеся во власти заблуждений о сексе, поделились опытом. Они обсудили мифы, которые дольше всего считали правдой, в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи не сразу поняли, что «секс всю ночь напролет», о котором говорится в журнальных статьях и книгах, означает вовсе не интимные игры без остановки.

Оказалось, что секс всю ночь напролет — это три минуты секса, сон, объятия, 12 минут секса после пробуждения, сон, объятия, еще 7,5 минуты секса после пробуждения, может быть, завтрак, еще немного времени голышом или поход на учебу или работу PM_meyourGradyWhite пользователь Reddit

Некоторым женщинам также пришлось избавляться от заблуждения, что мужчины якобы всегда хотят секса, никогда от него не отказываются и легко приходят в возбужденное состояние.

У мужчин, как и у женщин, есть право отказать, и много стрессовых факторов, влияющих на их либидо. Или причин, почему им не хочется прямо сейчас Idonteatthat пользовательница Reddit

Также многие пользователи выросли с установкой, что чем разнообразнее позы во время секса, тем он качественнее, что в реальности не соответствовало действительности.

В реальности большинство поз из порнографии хорошо выглядят только в кадре, а перемена положения каждые пять минут выматывает

PckMan пользователь Reddit

Ранее пользователи сети, скрывающие от партнеров свои секс-мечты, рассказали о тайных желаниях. Некоторые мужчины рассказали, что устали от ведущей роли в постели и мечтают передать партнерше управление интимным процессом.