Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:18, 14 февраля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили самые популярные заблуждения о сексе

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины, долго находившиеся во власти заблуждений о сексе, поделились опытом. Они обсудили мифы, которые дольше всего считали правдой, в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи не сразу поняли, что «секс всю ночь напролет», о котором говорится в журнальных статьях и книгах, означает вовсе не интимные игры без остановки.

Оказалось, что секс всю ночь напролет — это три минуты секса, сон, объятия, 12 минут секса после пробуждения, сон, объятия, еще 7,5 минуты секса после пробуждения, может быть, завтрак, еще немного времени голышом или поход на учебу или работу

PM_meyourGradyWhiteпользователь Reddit

Некоторым женщинам также пришлось избавляться от заблуждения, что мужчины якобы всегда хотят секса, никогда от него не отказываются и легко приходят в возбужденное состояние.

У мужчин, как и у женщин, есть право отказать, и много стрессовых факторов, влияющих на их либидо. Или причин, почему им не хочется прямо сейчас

Idonteatthatпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Также многие пользователи выросли с установкой, что чем разнообразнее позы во время секса, тем он качественнее, что в реальности не соответствовало действительности.

В реальности большинство поз из порнографии хорошо выглядят только в кадре, а перемена положения каждые пять минут выматывает

PckManпользователь Reddit

Ранее пользователи сети, скрывающие от партнеров свои секс-мечты, рассказали о тайных желаниях. Некоторые мужчины рассказали, что устали от ведущей роли в постели и мечтают передать партнерше управление интимным процессом.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      Поветкин вспомнил о призыве бить петуха в бою с Кличко

      Мужчины и женщины обсудили самые популярные заблуждения о сексе

      В Госдуме выступили против решения регионов усыплять бродячих собак

      При обстреле ВСУ Белгородской области пострадала женщина

      Легендарный следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

      Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ

      Обнаружена причина крупнейшего вымирания в истории Земли

      Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

      Российские школьники освоили новый способ списывания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше