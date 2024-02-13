Мужчины и женщины рассказали о тайных от партнеров секс-мечтах

Женщины и мужчины, скрывающие от партнеров свои секс-мечты, рассказали о тайных желаниях. Фантазиями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые мужчины рассказали, что устали от ведущей роли в постели и мечтают передать партнерше управление интимным процессом.

Хочу, чтобы моя девушка была главной в постели. Прижала меня к кровати и делала все, что хочет. Я устал всегда править кораблем Green_Writing_9864 пользователь Reddit

Также одним из самых популярных стал комментарий женщины, мечтающей о долгих прелюдиях, и пока не встретившей понимания у партнеров.

Тайн у меня нет, но почему-то ни один мужчина пока не понял, что я хочу, чтобы меня очень долго дразнили и не давали кончать. Заводили и остужали хоть весь день подряд TwoIdleHands пользовательница Reddit

Еще одна женщина рассказала, что мечтает поиграть с партнером в кормление грудью, но стесняется рассказать ему об этом.

Хочу, чтобы он сосал мою грудь, а я качала бы его на коленях и мастурбировала бы ему. Я подумала об этом во время беременности, но я уже мать, я не хочу выглядеть странно. И я не хочу играть с ним в дочки-матери, но забота о нем и ощущение посасывания груди заводят меня dawn8554 пользователь Reddit

Ранее мужчины, не получающие удовольствия от орального секса, рассказали на Reddit о своем опыте. Некоторые из пользователей признались, что им неловко, когда партнерша не может довести их до оргазма.