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07:00, 13 февраля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о тайных от партнеров секс-мечтах

Фото: Jordan Bauer / Unsplash

Женщины и мужчины, скрывающие от партнеров свои секс-мечты, рассказали о тайных желаниях. Фантазиями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые мужчины рассказали, что устали от ведущей роли в постели и мечтают передать партнерше управление интимным процессом.

Хочу, чтобы моя девушка была главной в постели. Прижала меня к кровати и делала все, что хочет. Я устал всегда править кораблем

Green_Writing_9864пользователь Reddit

Также одним из самых популярных стал комментарий женщины, мечтающей о долгих прелюдиях, и пока не встретившей понимания у партнеров.

Тайн у меня нет, но почему-то ни один мужчина пока не понял, что я хочу, чтобы меня очень долго дразнили и не давали кончать. Заводили и остужали хоть весь день подряд

TwoIdleHandsпользовательница Reddit
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Еще одна женщина рассказала, что мечтает поиграть с партнером в кормление грудью, но стесняется рассказать ему об этом.

Хочу, чтобы он сосал мою грудь, а я качала бы его на коленях и мастурбировала бы ему. Я подумала об этом во время беременности, но я уже мать, я не хочу выглядеть странно. И я не хочу играть с ним в дочки-матери, но забота о нем и ощущение посасывания груди заводят меня

dawn8554пользователь Reddit

Ранее мужчины, не получающие удовольствия от орального секса, рассказали на Reddit о своем опыте. Некоторые из пользователей признались, что им неловко, когда партнерша не может довести их до оргазма.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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