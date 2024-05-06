Бывший моряк ушел в порно, разбогател и решил продавать копии своего пениса

Бывший моряк Королевского военно-морского флота Великобритании ушел в порно, разбогател и решил продавать копии своего пениса. Об этом пишет Daily Star.

Зак Блэкмен и его партнерша по созданию контента для взрослых Белль Оливия анонсировали коллекцию секс-игрушек. Их создадут по форме интимных частей тела порнозвезд. Оливия и Блэкмен заявили, что планируют «загребать миллионы», принося удовольствие своим поклонникам.

21-летний Блэкмен служил в Королевском флоте Великобритании. Тогда он начал зарабатывать первые деньги, снимая эротический контент на авианосце. Министерство обороны узнало о внерабочей деятельности мужчины и вынудило его уйти. С Оливией Блэкмен познакомился на съемках американского реалити-шоу Love Island. Пара забрала номинацию «самое сексуальное секс-видео в мире» и выиграла 500 тысяч фунтов стерлингов (57,5 миллиона рублей). Сейчас они считаются самыми высокооплачиваемыми создателями эротического контента в Великобритании.

Ранее сообщалось, что порномодель решила сделать Великобританию снова великой. Она утверждает, что использует свой опыт и заработанные деньги на благо страны.

