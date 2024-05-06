Суд арестовал гендиректора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации

Гендир Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации арестован за мошенничество

Генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов арестован на два месяца по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд Хабаровска.

Отмечается, что Неверов будет находиться в СИЗО как минимум до 2 июля 2024 года. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который за деньги обещал жителю Волгодонска «откосить» от участия в специальной военной операции (СВО). Злоумышленника задержали при получении 280 тысяч рублей. Его обвиняют в мошенничестве.