Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 3 мая 2024Силовые структуры

Бывший полицейский пообещал россиянину помощь в уклонении от СВО и обманул

Экс-силовик похитил 280 тыс. руб. у жителя Волгодонска, обещая уклониться от СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который за деньги обещал жителю Волгодонска «откосить» от участия в специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении спецслужбы.

Мужчине вменяется мошенничество. Он был взят силовиками при получении 280 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-полицейский обещал россиянину передать полученные от него деньги неустановленным сотрудникам военкомата Волгодонска, которые могли освободить его от прохождения службы в Вооруженных силах России и участия в СВО.

26 апреля сообщалось, что ФСБ задержала уроженца Украины, вымогавшего 300 тысяч рублей в качестве выкупа из плена отца жителя Ростовской области.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Врачи требуют освободить педиатра Буянову. Ее обвинили в дискредитации армии и посадили в СИЗО по жалобе вдовы военного

      Разведка США допустила участие России еще в одном конфликте

      Стали известны подробности об агрессивном мужчине из метро с котом на поводке

      В США заявили о крушении Вашингтоном миропорядка из-за ответа на СВО

      Глава ВФП назвал число выполнивших олимпийский норматив российских пловцов

      Россиянам назвали правила поведения при встрече с бобрами

      В зоне СВО погиб спецназовец, осужденный за расстрел жителей Чечни. Он исчез до приговора и был в розыске 17 лет

      Захарова заявила о готовности России разгромить войска НАТО

      Бывший полицейский пообещал россиянину помощь в уклонении от СВО и обманул

      В США назвали сроки поставок систем ПВО Patriot Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше