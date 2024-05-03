Бывший полицейский пообещал россиянину помощь в уклонении от СВО и обманул

Экс-силовик похитил 280 тыс. руб. у жителя Волгодонска, обещая уклониться от СВО

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали с поличным бывшего сотрудника транспортной полиции, который за деньги обещал жителю Волгодонска «откосить» от участия в специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении спецслужбы.

Мужчине вменяется мошенничество. Он был взят силовиками при получении 280 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-полицейский обещал россиянину передать полученные от него деньги неустановленным сотрудникам военкомата Волгодонска, которые могли освободить его от прохождения службы в Вооруженных силах России и участия в СВО.

26 апреля сообщалось, что ФСБ задержала уроженца Украины, вымогавшего 300 тысяч рублей в качестве выкупа из плена отца жителя Ростовской области.