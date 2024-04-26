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16:04, 26 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ поймала требовавшего с россиянина выкуп за освобождение отца из плена

ФСБ: украинец вымогал у сына военного 300 тыс. руб. за выкуп отца из плена ВСУ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины за вымогательство 300 тысяч рублей с жителя Ростовской области в качестве выкупа из плена его отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанный 1986 года рождения, являющийся лицом без гражданства, проживал в Белокалитвинском районе Ростовской области. Он, по данным спецслужбы, в феврале предложил сыну российского военного свои услуги по освобождению его отца из плена Вооруженных сил Украины. За это он потребовал с россиянина 300 тысяч рублей, намекая на возможность включения его отца в обменные списки. Однако украинец получил отказ, после чего снизил свои требования до 50 тысяч рублей и пригрозил избить сына военного, но тот обратился в ФСБ.

Силовики установили шантажиста и провели у него обыск, в ходе которого выяснилось, что он является сторонником неофашистских организаций. У него изъята фашистская атрибутика. К тому же ранее он привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство.

Следователь ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело о вымогательстве и покушении на мошенничество.

Ранее 26 апреля сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области обвиняемых в подготовке терактов и порче автомобилей с символикой СВО 17-летних членов проукраинской группировки отправили в СИЗО.

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      Любовь Ширижик
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