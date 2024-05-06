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06:09, 6 мая 2024Бывший СССР

Снайпер уничтожил в зоне СВО бойца с каской СС

ТАСС: российский снайпер ликвидировал украинского бойца с каской СС

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Российский снайпер ликвидировал украинского бойца, носившего кассу с символикой СС. Об этом сообщает ТАСС.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал он.

Снайпер добавил, что в качестве доказательства забрал каску поверженного бойца.

Ранее группа членов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что распространение националистических идей на Украине, в том числе через прославление украинского националиста Степана Бандеры, угрожает демократии страны. По мнению политиков, «украинский национализм по сей день ставит под угрозу демократию Украины».

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      Евгений Силаев
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