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06:30, 6 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности к переговорам по Украине

Глава МИД Белоруссии Алейник: в республике открыты двери для диалога по Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Белоруссии готовы к переговорам по Украине, если Киев будет настроен на диалог. Об этом заявил глава МИД республики Сергей Алейник в беседе с РИА Новости.

«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры», — сказал Алейник.

Он отметил, что украинский народ хочет прекращения конфликта, однако все зависит от политической воли Киева.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки домыслам о готовности Запада к переговорам, о каких-либо обсуждениях речи не идет.

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